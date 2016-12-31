Fenerbahçe ilk transferini yaptı!

Sarı lacivertli takım, devre arası transfer dönemine Ukrayna'da bir orta saha oyuncusu alarak başladı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasında rakibi olan Zorya Luhansk'ta kiralık olarak oynayan Oleksandr Karavaev sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

Ajansspor bu transferi Shaktar Donetskli yetkililerden teyid etti. Tüm hakları Shakhtar'da olan Karavaev için yazışmalar tamamlandı. Buna göre Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar 100 bin Euro bedelle kiraladı. Karavaev, 6 ay için Fenerbahçe'den 500 bin Euro kazanacak.

ADVOCAAT ÇOK İSTEDİ

Orta sahada sağ tarafta oynayan 24 yaşıdaki oyuncuyu, teknik direktör Dick Advocaat özellikle istedi. Transferden sorumlu yetkililer de Shaktar Donetsk'le bağlantıya geçerek bu transferi bitirdi.

Shakhtar Donetsk, oyuncudan gelecek sezon yararlanmak istediği için satın alma opsiyonu vermedi. Oleksandr Karavaev gerektiğinde orta sahada sol tarafta da oynayabiliyor.

ÖZGÜR SANCAR - AJANSSPOR ÖZEL