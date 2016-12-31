Fenerbahçe'den Fernandao'ya ret!

Trabzonspor, Mehmet Ekici’yle ilgilenen Fenerbahçe’den Fernandao’yu istemişti. Ancak Sarı-Lacivertliler, “Bu mümkün değil. Aatif ve para verelim, bu işi bitirelim” yanıtını gönderdi.

Süper Lig’de ara transferin gözde ismi, Trabzonspor’dan ayrılma kararı alan Mehmet Ekici oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız orta saha oyuncusu, Bordo-Mavili yönetime, “Yeni kontrat yapmayacağım. Ara transferde beni gönderin, para kazanın” mesajını göndermişti. Galatasaray ve Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Mehmet ile Sarı-Lacivertliler de ilgileniyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında görüşmeler de aracılar vasıtasıyla başlamıştı.

Advocaat: Asla olmaz

Karadeniz temsilcisi, Kanarya’dan takasta Fernandao’nun kullanılmasını talep etmişti. Ancak Advocaat, buna kesin bir şekilde karşı çıktı. Hollandalı hoca, “Emenike kadro dışı, Sow milli takıma gidecek. Fernandao’yu verirsek sadece Van Persie’ye kalırız ve sıkıntı yaşarız” sözleriyle Fernandao’nun mutlaka kalmasını istedi. Fenerbahçe Yönetimi de bunun üzerine Bordo-Mavililer’e son teklifini iletti. Buna göre Trabzonspor’a, daha önce de bu kulübün gündemine giren Aatif’ın yanı sıra 1.5 milyon TL verilecek. Fernandao takasının mümkün olmadığı da açık bir şekilde dile getirildi.

Aatif’ın tek şartı var

Fenerbahçe’nin Bordo-Mavililer’e önereceği Aatif da bu transfere sıcak bakıyor. Faslı yıldızın tek şartı, Sarı-Lacivertliler’den aldığı senelik 1.6 milyon Euro’nun (6 milyon TL) aynısının kendisine ödenmesi. Eğer Trabzonspor, Aatif takasını kabul ederse, maaşı konusunda Fenerbahçe’nin Bordo-Mavililer’e yardım edebileceği öne sürüldü.

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