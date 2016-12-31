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Fenerbahçe'nin gözdesi PSV yolcusu!

Tarih31 Aralık 2016 , 16:15

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Fenerbahçe'nin gözdesi PSV yolcusu!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından Marco van Ginkel, tekrar Eredivisie yolcusu.

Chelsea kulübünün resmi Internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatılırken sezon sonuna kadar da Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiralandı.

İlk olarak Vitesse takımında çıkış yapan Hollandalı orta saha 2013'te Chelsea'ye transfer olmuş, daha sonrasında Milan, Stoke City ve PSV gibi takımlara kiralanmıştı. 

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