Galatasaray, çılgın Bruma teklifini reddetti!

Portekiz’in A Bola Gazetesi, Tottenham’ın Bruma için Galatasaray’a 20 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Haberde Cim-Bom’un bu rakamı kabul etmediği, oyuncunun bonservis bedelinin 25 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.

Galatasaray bir yandan operasyonlarla faydalı olmayan isimlerden kurtulmaya çalışırken, diğer yandan yıldız futbolcuları için de ciddi teklifler alıyor.



Sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia da, Portekiz’in ünlü gazetesi A Bola’dan geldi. Habere göre, Tottenham’ın Bruma ile ilgili ciddi bir öneride bulunduğu yazıldı. Mauricio Pochettino döneminde genç oyunculara büyük yatırımlar yapan ve acil olarak bir kanat oyuncusu arayan İngiliz ekibinin, 21 yaşındaki Bruma için Galatasaray’a 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı dile getirildi. Sarı-kırmızılıların ise bu rakamı kabul etmediği, Portekizli futbolcunun bonservis ücreti olarak 25 milyon euro belirlediği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Galatasaray’ın Bruma ile sözleşme yenilemek istediği ve yeni sözleşmede bonservis rakamını 50 milyon euroya çıkarmayı planladığı ifade edildi. Fakat, oyuncunun Galatasaray ile sözleşme yenilemeye yanaşmadığı da vurgulandı.



Galatasaray ile olan kontratı 31 Mayıs 2018’de bitecek olan 22 yaşındaki Bruma, bu sezon forma giydiği 16 maçta 5 gol atıp 5 asist yaptı.

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