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Galatasaray o ismi bitiriyor!

Tarih31 Aralık 2016 , 18:35

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Galatasaray o ismi bitiriyor!

Galatasaray Yunanistan'ın PAOK ekibinde forma giyen Garry Rodrigues'i transfer ediyor.

26 yaşındaki ofansif kanat oyuncusu ile anlaşan Galatasaray Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı futbolcu ile her konuda anlaşırken PAOK'un istediği 4 milyon euroluk bonservis ücreti indirilmeye çalışılıyor. 

2018'de kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Garry Rodrigues'in Bruma ile benzer karakterde bir futbolcu olduğu belirtilirken genç yetenek bu sezon 6 gol atarken 3 asist yaptı. 

Sarı-kırmızılar bu transfere birkaç gün içinde nokta koyması bekleniyor. Yunanların satmaya sıcak baktığı ama pazarlıkların sürdüğü belirtildi. 

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