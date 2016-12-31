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Galatasaray o ismi bitiriyor!
31 Aralık 2016 , 18:35
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Galatasaray Yunanistan'ın PAOK ekibinde forma giyen Garry Rodrigues'i transfer ediyor.
26 yaşındaki ofansif kanat oyuncusu ile anlaşan Galatasaray Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı futbolcu ile her konuda anlaşırken PAOK'un istediği 4 milyon euroluk bonservis ücreti indirilmeye çalışılıyor.
2018'de kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Garry Rodrigues'in Bruma ile benzer karakterde bir futbolcu olduğu belirtilirken genç yetenek bu sezon 6 gol atarken 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılar bu transfere birkaç gün içinde nokta koyması bekleniyor. Yunanların satmaya sıcak baktığı ama pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
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