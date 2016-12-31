Gomez'den çok konuşulacak Beşiktaş sözleri!

AJANSSPOR- Wolfsburg'un Alman golcüsü Mario Gomez, Die Welt gazetesine uzun bir röportaj verdi. Eski Beşiktaşlı oyuncu Türkiye'den ayrıldığı için pişman olup olmadığını, Wolfsburg'daki günlerini değerlendirdi. İşte o röportaj:

2016 senin için harika başladı. Beşiktaş ve milli takım formasıyla 33 gole ulaştın. Bu sana nasıl hissettirdi?

2015 de güzel bir yıldı. Fiorentina döneminin ardından tekrar eski gücüme kavuştum. İstanbul'a gittiğimde birçokları kariyerimi bitirdiğimi düşünüp bana gülmüşlerdi. Ama Beşiktaş'ta büyük başarılar elde ettim. Şampiyonluk kutlamalarını ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. 2013'te Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadım ancak Beşiktaş'la yaşadığım şampiyonluk efsaneydi. O gün İstanbul'da olanlar saf coşkuydu.

Bir anda Alman Milli Takımı'nda da ilk tercih oldun.

İstediğim de zaten buydu. Beşiktaş'ta iyi bir yıl geçirmiştim. 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana milli takımda forma giyemiyordum. EURO 2016 bizim için iyi noktalanmadı ancak orada bulunmak önemliydi. Çok duygusal ve yoğun bir dönem geçirdim.

2016'da kredin arttı ve herkes seni tekrar takdir etmeye başladı. Uzun zamandır eleştiriliyordun...

Genç bir oyuncuykan sürekli takdir edilmeyi beklersiniz. Bana olan da buydu. Ama Floransa'da sakatlıklar nedeniyle işler iyi gitmeyince hayatta takdir ve başarıdan daha önemli şeyler olduğunu fark ettim. Kendime karşı iyi davranmayı ve olayları akışına bırakmanın önemini kavradım. Sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışmak sizi yoruyor. Yaşım ve yaşadıklarım dolayısıyla hayat beni değiştirdi.

Ne yönde?

Tabii ki bir anda oynayıp oynamamam önemsiz hale gelmedi. Sağlıklıyken sürekli oynamak istiyordum. Ama artık sadece kendimi düşünmüyorum. Takımın başarısı her şeyden daha önemli.

Forvetlerin başarısı genelde attığı gollerle ölçülüyor..

Forvet olarak zor bir işiniz var. Daha önceki dönemlerde ilk ve tek olarak atılan gol rakamlarına bakılıyordu. Ama olgunlaştıkça bunu aşmaya başladım. Bayern dönemimde her sene birçok gol atıyordum. Takımım başarılı olmadıktan sonra bunun hiçbir önemi yok. Şu anda çok daha rahatım. Gol yüzdem düşük de olsa takımımın başarısını daha çok önemsiyorum. Kendimi bu yönde motive ediyorum.

Yaz döneminde Türkiye'den ayrılmaya karar verdin. Bundesliga'daki ilk 16 maça baktığında sportif açıdan Wolfsburg'a gelmenin bir hata olduğu sonucunu çıkarıyor musun?

Böyle görülebilir, kesinlikle. Bir forvet için istatistikler daha önemlidir. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Fakat dürüst olmam gerekirse benim amacım istatistik kağıdını doldurmak değil. Elbette her maçta oynayıp goller atmak isterim. Şu ana kadar Wolfsburg'da böyle olmadı. İnsanlar benden goller bekliyordu. Şu anda her şey oturmuş değil. İlk 6 ayda yaşadıklarım hayli zorluydu.

Ne demek istiyorsun?

Temel şeyler yeni yeni söylenmeye başlandı. Bu önemliydi. O dönemden beri daha iyi olduğumu düşünüyorum.

Sezonun geri kalanı için iyi bir hisse sahip misin?

Evet. Tekrar pozitif bir enerji kazandığımızı düşünüyorum. Takımın kalitesine inanıyorum. Ben ve takımdaki herkes Wolfsburg için %100'ünü vermeye hazır mı, bunu kendisine sorması lazım. Kulüp bütün oyunculara bu soruyu sormalı. Daha önce basına yaptığım açıklamalar da buna yönelikti.

Wolfsburg'da uzun yıllar kalacağını düşünüyor musun? Sözleşmende Avrupa Kupaları'na kalamama halinde ayrılma maddesi var çünkü...

Tabii ki neler olabileceğini hayal edebiliyorum. Öyle olmasa 3 yıllık sözleşmeye imza atmazdım. İstanbul'da başarılı bir sene geçirmiştim. Ben anı yaşamak ve bundan zevk almaya bakıyorum. Tekrar Bundesliga'ya döndüm. Bundan keyif alıyorum. İnanın her gün idmana çok iyi duygularla gidiyorum. Wolfsburg'un işleri tersine çevirebileceğine inanıyorum.

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