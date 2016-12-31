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G.Saray'dan, Cavanda açıklaması!

Tarih31 Aralık 2016 , 17:32

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G.Saray'dan, Cavanda açıklaması!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemeyen Luis Pedro Cavanda'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Karşılaşmanın ardından yapılan tetkiklerinde oyuncumuzun üst arka adale grubunda ikinci derece kas zorlanması ve kısmi kas hasarı tespit edilmiştir.

Luis Pedro Cavanda'nın tedavisine oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde başlanmıştır."

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