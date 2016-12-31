İşte Kartal'ın 2016'sı..

Beşiktaş için 2016 yılı çok anlamlıydı. Süper Lig'de 6 yıllık şampiyonluk hasreti sona eren siyah-beyazlılar, yeni stadına da kavuştu. Taraftarlarına birbirinden önemli zaferler yaşatan Kartal, 2016'ya damgasını vurdu.

İşte Beşiktaş için bu anlamlı senede öne çıkanlar:

GÜNEŞ'LE BİR BAŞKA

Bu yıl içinde 51 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 14 beraberlik, 9 da yenilgi aldı. 87 kez rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 59 gol gördü. Teknik direktör Şenol Güneş'le şampiyonluk kupasını kaldıran Kartal, Avrupa'da da unutulmayacak maçlar oynadı.

YENİ REKOR ONLARIN

2016'daki en önemli mücadelelerden birini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde veren Beşiktaş, grupta oynadıı ilk 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Türk takımları içinde Fenerbahçe'ye ait olan rekoru ele geçiren Kartal, tarihinde ikinci kez Devler Ligi'ndeki en yüksek puana (7) 2016'da ulaştı.

İTALYA'DA BÜYÜK ZAFER

Avrupa'da İtalyan ekiplerine karşı ilk galibiyetine 2016'da Napoli'yi 3-2 mağlup ederek ulaşan teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, en ağır mağlubiyetlerinden birini de 6-0 ile Dinamo Kiev'e karşı aldı.

KUPADA 11 SINAV

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu yıl toplam 11 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 5'inde rakiplerini yıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, 15 kez rakip ağları sarstı, kalesinde 14 gol gördü.

ARENA'YA KAVUŞTU

Taraftarlar için 2016'daki en önemli günlerden biri de Vodafone Arena Stadı'nın açılışıydı. 11 Nisan'da ligdeki Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni statta Beşiktaş taraftarları 3-2'lik galibiyetle daha büyük sevinç yaşadı. Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı tüm maçlarda gol sevinci yaşadı, 16 resmi maçta 37 kez rakip fileleri havalandırdı.

DÜNYADA BİR İLK

Kartal, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu. Binlerce Beşiktaşlı, ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için bir dakika işaret diliyle tezahürat yaptı.

TERÖRE KARŞI TEK RENK

Bursaspor ile 10 Aralık'ta oynanan lig maçından sonra yaşanan terör saldırısının ardından Beşiktaş Kulübü farkını gösterdi. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçta elde edilen tüm geliri şehit ailelerine bağışladı.

UNUTULMAZ GERİ DÖNÜŞLER

2016'da unutulmaz geri dönüşlere de imza atan Beşiktaş, Süper Lig'de ve Avrupa'da günlerce konuşuldu. Vodafone Arena'daki Süper Lig maçında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3-0 yenik olduğu Benfica karşısında galibiyeti kaçırdı. Kara Kartal o mücadeleden de 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.



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