İşte yeni Carole!

G.Saray’a Fransa 2. Ligi’nden Carole’ü kazandıran Hamzaoğlu, Timsah’a da sezonu kapatan Serdar’ın yerine Le Havre’ın 21 yaşındaki sağ bekini buldu.

Serdar Kurtuluş'un sezonu kapatmasının ardından ara transferde önceliği sağ beke veren Bursaspor, Le Havre'ın sağ beki Ferland Mendy'yle görüşmelere başladı. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, G.Saray döneminde Fransa 2. Ligi'nden Lionel Carole'ü transfer edip takdir kazanmıştı. Başarılı çalıştırıcı, yeşil-beyazlılar'a da yeni bir yıldız kazandırmak adına düğmeye bastı. Le Havre'ın 21 yaşındaki sağ beki Ferland Mendy'yi gündemine aldı.

'ALINSIN' RAPORU VERDİ

Genç futbolcuyu yardımcılarına da izlettiği öğrenilen Hamza Hamzaoğlu'nun, maliyeti uygun olan Mendy için yönetime, 'Alınsın' raporu verdiği bildirildi. Verilen rapor doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı kurmayların, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde de büyük mesafe kat ettiği belirtildi. Sözleşmesi 2018'de sona erecek olan 1.78 boyundaki sağ bek, bu sezon şu ana kadar 20 karşılaşmada oynarken, 2 kez ağları havalandırdı. Öte yandan Bursaspor'un transferde en az iki mevkiiye daha takviye yapacağı da ifade edildi.

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