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Kayserispor yönetimi istifa kararı aldı
31 Aralık 2016 , 15:27
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, bir hafta önce göreve gelen yönetim kurulu, istifa kararı aldı.
Kulüp başkanı Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp yönetimine talip olanlar nedeniyle istifa kararı aldıklarını söyledi.
Yıldız, hafta içinde istifayı resmiyete dökeceklerini belirterek, "Büyüklerimiz böyle bir karar almış, bize saygı duymak düşer. Yeni yönetime görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.
Kayserispor'da 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmişti.
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