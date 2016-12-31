Mircea Lucescu'dan Galatasaray itirafı

Zenit Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yıllar sonra Galatasaray itirafında bulundu.

Avrupa Ligi'ndeki rekabetin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Lucescu, "UEFA Avrupa Ligi'nde neredeyse tüm takımlar aynı seviyede. Şampiyonlar Ligi'nde ise her yıl çeyrek finale çıkan 8 takım var. Arada bir Batı Avrupa dışında başka bir takım çeyrek finale çıkıyor. Ben bunu Galatasaray ve Shakhtar ile başardım. Zenit'in tarihinde son 8'e çıkmışlığı yok" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacaklarından emin olup olmadığıyla ilgili gelen soruya, başarılı teknik direktör şu şekilde cevap verdi:

"Tabi ki emin değilim. Bütün takımlar kazanmak ister. Biz de kazanmaya çalışacağız. Bu durum biraz da oyuncularımın kıştan sonraki performansına bağlı. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz" dedi.

(Star)