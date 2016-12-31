- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Mircea Lucescu'dan Galatasaray itirafı
31 Aralık 2016 , 21:39
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Zenit Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yıllar sonra Galatasaray itirafında bulundu.
Avrupa Ligi'ndeki rekabetin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Lucescu, "UEFA Avrupa Ligi'nde neredeyse tüm takımlar aynı seviyede. Şampiyonlar Ligi'nde ise her yıl çeyrek finale çıkan 8 takım var. Arada bir Batı Avrupa dışında başka bir takım çeyrek finale çıkıyor. Ben bunu Galatasaray ve Shakhtar ile başardım. Zenit'in tarihinde son 8'e çıkmışlığı yok" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacaklarından emin olup olmadığıyla ilgili gelen soruya, başarılı teknik direktör şu şekilde cevap verdi:
"Tabi ki emin değilim. Bütün takımlar kazanmak ister. Biz de kazanmaya çalışacağız. Bu durum biraz da oyuncularımın kıştan sonraki performansına bağlı. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz" dedi.
(Star)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar