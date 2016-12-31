''O stadı yıkacağıma kimse inanmıyordu''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'de yayınlanan Gündem Özel programına katıldı ve Rıdvan Akar'ın sorularını yanıtladı.

Fikret Orman'ın açıklamalarından Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Biz insanları mutlu etmek için bir şeyler yapıyoruz. Güvensiz bir ülke ve mutsuz bir ülke yaratılmaya çalışılıyor. Beşiktaş'a çok önemli bir misyon düşüyor. Dinamo Kiev maçında da bir terör yaptılar sportif anlamda. Beşiktaş camiası toplumsal olaylara karşı çok duyarlı.

Stadyumda oynadığımız ilk Bursaspor maçı. Açılmamasını isteyen insanlara karşı bu stadı açtık. Taraflı tarafsız herkesin desteği ile şampiyonluğu aldık. İlk en iyi an benim için stadın açılması ve Bursaspor maçı. İkincisi de Osmanlıspor maçı ve gelen şampiyonluk.

O stadı yıkacağıma, izni alacağıma da kimse inanmıyordu. O stadı bitireceğime de kimse inanmıuyordu. Hükümetin stadı elimizden alacağına inanıyorlardı. İnatçılığım da var. Açtık çok şükür. Birçok insanın parasını aldık biz. Onun veballeri vardı üzerimizde. Açtık stadı ve locaları, koltukları sahiplerine teslim ettik. Güzel anlar yaşadık. Çok mutlu oldum.

UEFA, burada final oynatalım dedi, dedim para veriyor musunuz? Sadece stat olarak görmemek lazım. Kulübümüzü de taşıdık oraya. Yaşayan bir şey orası. UEFA yetkilileri inanamadı stadı gezince. Çok memnun etti. Arena çok yi bir konsept. Bu bina buraya nye yapıldı demediği bir yerdir. Çok emek döktük. Bu stadı yaparken, görüntüye de çok dikkat ettik. Görüntü kirliliği olmasın istedik. Kimse bize beddua etmedi, bu çirkin binayı yaptınız demedi. İstanbul'a saygılı olan, halkın takımı olan Beşiktaş'ın, halkı rahatız edecek şeyler içinde olmaması lazım.

Taraftarların bize katkısına devam etmek için verdikelri paraların karşılığını vermemiz lazım. Geldiğimiz sezon 50 bin forma satıyorduk, bu sene 500 bin satacağız inşallah. Takımın başarılı olmasının yanı sıra insanlar hevesle forma alıyor. Bütçelerimiz var, transfe sarhoşluğuna girmeyeceğiz. Elimizdeki imkanlara göre transfer yapıyoruz.

Sosyal medyada hesabım var, terbiyesizlik yapanı da hemen atıyorum. Çok sevmiyorum ama bir yandan da faydalı olarak görüyorum. İnsanlar yazıyor "Başkanım şunu alalım, bu var" diye. Benim gözümle bakmaları lazım. Gomez geri gelsin deniyor. Terör her yerde var dedik ona. Fransa'da maç oynarken oldu. Dünyanın her yerinde var. Stadımızın yanında 45 kişi rahmetli oldu. Transfer getirmek böyle bir durumda zorlaştı. 100 bin isterken 200 bin isteyen var bu durumda. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim transferden önce mevcut oyuncularımızın parasını ödememiz lazım. Bütçe dışına çkamıyoruz, oyuncu satmdan alamıyoruz. Müthiş bir scout ekibimiz var ama kimse büyük bekentiler içinde olmasın. Bütçemize göre transfer yapacağız, kimse hayal görmesin. 2 kişi kesin alacağız. 1'ini yaptık. 3 ve 4 de olabilir. Bazıları da gidecek. Kadroda oynamayanlardan dolayı mutsuzum. Onları da göndereceğiz,

Eto'o çok önemli. Başka takımın oyuncusu. Sezon başında bir tatsızlık yaşadık. Antalyaspor ile. Nasip olursa olur, olmazsa olmaz. Mario gittiğine pişman. Buranın toprağı özel bir toprak. İçi yanar kim olursa olsun. Yanmayanın da bir aşkı yoktur. Bir takımda oynuyor Gomez, nasipse kaderlerimiz keşişsin. Biz onu çok sevdik,taraftar da onu çok sevdi. Gomez'in kariyerindeki en önemli anlar Beşiktaş'tadır. Nasip olursa yollarımız kesişir.

Takım alma aşamasındayız. Türkiye'den bir takım alacağız. Altyapıyla ilgili bir hamle yapacağız.

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