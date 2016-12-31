Orman'dan Eto'o ve Gomez açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'de yayınlanan Gündem Özel programına katıldı ve Rıdvan Akar'ın sorularını yanıtladı.

Fikret Orman'ın açıklamalarından Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Biz insanları mutlu etmek için bir şeyler yapıyoruz. Güvensiz bir ülke ve mutsuz bir ülke yaratılmaya çalışılıyor. Beşiktaş'a çok önemli bir misyon düşüyor. Dinamo Kiev maçında da bir terör yaptılar sportif anlamda. Beşiktaş camiası toplumsal olaylara karşı çok duyarlı.

Stadyumda oynadığımız ilk Bursaspor maçı. Açılmamasını isteyen insanlara karşı bu stadı açtık. Taraflı tarafsız herkesin desteği ile şampiyonluğu aldık. İlk en iyi an benim için stadın açılması ve Bursaspor maçı. İkincisi de Osmanlıspor maçı ve gelen şampiyonluk.

O stadı yıkacağıma, izni alacağıma da kimse inanmıyordu. O stadı bitireceğime de kimse inanmıuyordu. Hükümetin stadı elimizden alacağına inanıyorlardı. İnatçılığım da var. Açtık çok şükür. Birçok insanın parasını aldık biz. Onun veballeri vardı üzerimizde. Açtık stadı ve locaları, koltukları sahiplerine teslim ettik. Güzel anlar yaşadık. Çok mutlu oldum.

UEFA, burada final oynatalım dedi, dedim para veriyor musunuz? Sadece stat olarak görmemek lazım. Kulübümüzü de taşıdık oraya. Yaşayan bir şey orası. UEFA yetkilileri inanamadı stadı gezince. Çok memnun etti. Arena çok yi bir konsept. Bu bina buraya nye yapıldı demediği bir yerdir. Çok emek döktük. Bu stadı yaparken, görüntüye de çok dikkat ettik. Görüntü kirliliği olmasın istedik. Kimse bize beddua etmedi, bu çirkin binayı yaptınız demedi. İstanbul'a saygılı olan, halkın takımı olan Beşiktaş'ın, halkı rahatız edecek şeyler içinde olmaması lazım.

Taraftarların bize katkısına devam etmek için verdikelri paraların karşılığını vermemiz lazım. Geldiğimiz sezon 50 bin forma satıyorduk, bu sene 500 bin satacağız inşallah. Takımın başarılı olmasının yanı sıra insanlar hevesle forma alıyor. Bütçelerimiz var, transfe sarhoşluğuna girmeyeceğiz. Elimizdeki imkanlara göre transfer yapıyoruz.

Sosyal medyada hesabım var, terbiyesizlik yapanı da hemen atıyorum. Çok sevmiyorum ama bir yandan da faydalı olarak görüyorum. İnsanlar yazıyor "Başkanım şunu alalım, bu var" diye. Benim gözümle bakmaları lazım. Gomez geri gelsin deniyor. Terör her yerde var dedik ona. Fransa'da maç oynarken oldu. Dünyanın her yerinde var. Stadımızın yanında 45 kişi rahmetli oldu. Transfer getirmek böyle bir durumda zorlaştı. 100 bin isterken 200 bin isteyen var bu durumda. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim transferden önce mevcut oyuncularımızın parasını ödememiz lazım. Bütçe dışına çkamıyoruz, oyuncu satmdan alamıyoruz. Müthiş bir scout ekibimiz var ama kimse büyük bekentiler içinde olmasın. Bütçemize göre transfer yapacağız, kimse hayal görmesin. 2 kişi kesin alacağız. 1'ini yaptık. 3 ve 4 de olabilir. Bazıları da gidecek. Kadroda oynamayanlardan dolayı mutsuzum. Onları da göndereceğiz,

Eto'o çok önemli. Başka takımın oyuncusu. Sezon başında bir tatsızlık yaşadık. Antalyaspor ile. Nasip olursa olur, olmazsa olmaz. Mario gittiğine pişman. Buranın toprağı özel bir toprak. İçi yanar kim olursa olsun. Yanmayanın da bir aşkı yoktur. Bir takımda oynuyor Gomez, nasipse kaderlerimiz keşişsin. Biz onu çok sevdik,taraftar da onu çok sevdi. Gomez'in kariyerindeki en önemli anlar Beşiktaş'tadır. Nasip olursa yollarımız kesişir" dedi.

- Vodafone Arena

Geçen sezon hizmete giren Vodafone Arena ile ilgili soruları yanıtlayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Napoli maçında UEFA yetkilileri geldi. 'Burada final oynatalım' dediler. 'Para verecek misiniz?' diye sordum. Müracaat ettik. 2019 UEFA finali için 'mümkün' dediler.. Şampiyonlar Ligi için kapasiteden zor gözüküyor. Stadı yaparken şehri de çok düşündük. Görüntü kirliliğine izin vermedik. LED projemiz var. Yaza düşünüyoruz. Burayı yaparken tüm İstanbulluların duasını aldık. Kimse 'bu iğrenç binayı buraya niye yaptınız?' demedi. İstanbul'a saygılı olan, şehrin parçası olan, halkın takımı Beşiktaş'ın da halkı rahatsız etmemesi lazım."

Stat yapımı sırasında sıkıntılı anlar yaşadıklarını aktaran Fikret Orman, "15 Temmuz'da ülke olarak bir şeyler yaşadık. Stadımıza helikopter indirdiler. Son olarak bombalı terör saldırısı oldu. Hayatını kaybedenlerin arasında tanıdıklarımız var, gencecik pırıl pırıl insanlar. Ülkemizin üzerinde oynanan bir senaryo var. Güvensiz bir ülke, moralsiz bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Sportif başarılar insanları mutlu eder. Beşiktaş'a çok büyük misyon düşüyor." yorumunu yaptı.

Futboldaki yapılanmadan sonra diğer branşlara bakacaklarının altını çizen Orman, "Vodafone Arena büyüklüğünde bir tesis yapacağız. Bütün branşları oraya toplayacağız. Benden sonra gelecek yönetimlerin oturmuş bir kulüp yönetmesini istiyorum. Yeni branş olarak okçuluğu düşünüyorum. Yelken ve yüzme sporuna girme niyetimiz var. Eğitimle beraber olimpiyat şampiyonları çıkarmak istiyoruz. Ülkemiz için, Beşiktaş için, bu millet için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Orman, üniversite çalışmaları konusunda bilgi vererek gelecek ayın sonuna doğru para blokajının olacağını, ardından üniversitenin kuruluş aşamasına geçeceklerini söyledi.

Diğer kulüp yöneticilerinin Beşiktaş'a yönelik olumsuz söylemlerine değinen Orman, "Bizim mücadele edeceğimiz yer MHK (Merkez Hakem Kurulu) değil, UEFA'daki yerler. Fenerbahçe'nin ve bizim Avrupa'daki maçlarımızda yapılanlar ortada. Birlik olup oralarda mücadele etmemiz lazım. Beşiktaş taraftarına sempatik olmak için başka taraftarları rencide etmek istemiyorum. Maalesef bundan beslenenler var. Bu çark geride kaldı, düzelecek. Bu zihniyetler, insanlar değişecek." şeklinde konuştu.

Taraftarlara yeni yıl mesajı veren Orman, "Bu sene şampiyon olacağız. Üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alacağız ve üçüncü yıldızı takacağız. Beşiktaşlılar buna inansın. Kulüplerine sahip çıksınlar. Eskisi gibi hakkımızı yemiyorlar, onun için çırpınmalar olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.