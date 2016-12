Hamit Altıntop, Galatasaray Yönetimi'ne başvurdu, böyle gitmeyeceğini söyleyip izin istedi.

Cim-Bom ile yollarını ayıracak olan tecrübeli oyuncunun gönderilmediği, aksine kendi isteğiyle sözleşmesinin feshedileceği ortaya çıktı. Hamit, sezon başında sözleşme imzalarken, 1 milyon 373 bin euroluk alacağından vazgeçmiş, 1 milyon 650 bin euroya imza atmıştı.

Galatasaray’ın yollarını ayıracak isimler arasında yer alan Hamit Altıntop’un gönderilmediği, aksine ayrılığı futbolcunun istediği ortaya çıktı.

Tuzla maçındaki kötü performansından sonraki operasyonda adı geçen 34 yaşındaki oyuncunun, yöneticilerle görüşerek, “Psikolojim bozuldu. Böyle yürümez. Sözleşmemi lütfen feshedin. Bu, iki taraf için de en doğru karar olacak” dediği belirlendi.



Türkiye’deki futbol ikliminden rahatsızlığını dile getirerek sözlerine devam eden Hamit’in, “Bir deli bir kuyuya taş atıyor kırk akıllı çıkaramıyor. Maç sırasında Tuzlaspor’un yöneticisi olduğum söyleniyor. Sonra insanlar buna inanıyor ve küfürler, hakaretler bana yağdırıyor. Bu düzenin bir parçası olarak yer almak istemiyorum” diye dert yandığı ortaya çıktı.

Hamit’in sözleşmesinin feshedilmesi isteğini masaya yatıran yönetimin, “Hamit haklı ama oynadığı oyun da ortada... Bu yüzden bizden önce kendisinin böyle bir teklif yapması iyi oldu. En azından mali yönden fazla zarar görmeyiz” dedikleri belirtildi.



Her maça 25 bin euro



Sezon başında yıllık 1 milyon 650 bin euro garanti para karşılığında sözleşme imzalayan Hamit, buna karşılık geçen sezondan kalan 1 milyon 373 bin 842 eurodan vazgeçmişti. Hamit ayrıca ilk 11’de yer aldığı her lig maçı için 25 bin euro, alınan her puan karşılığında da 5 bin euro prim alıyordu. Tecrübeli futbolcu, sonradan oyuna girerse yüzde 50, 18 kişilik kadroda yer alırsa da bunun yüzde 25’ini hak ediyordu.

