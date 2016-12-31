Quaresma geri adım atmıyor!

Beşiktaş’tan yeni sözleşme için Aboubakar’ın kazandığı rakam olan 3.3 milyon Euro’yu talep eden Quaresma’nın indirime yanaşmadığı öğrenildi

30 maçın altında oynaması halinde sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Quaresma, kendisine önerilen üç yıllık yeni mukaveleyi parasal konularda henüz anlaşma sağlanamadığı için imzalamadı. Yıldız futbolcunun yıllık 3.3 milyon Euro ile siyah-beyazlı takımın en çok kazanan ismi olan Aboubakar'ın aldığı parayı talep ettiği öğrenildi.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Beşiktaş yönetiminin yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği Portekizli oyuncunun, 3.3 milyon Euro ısrarına rağmen açık kapı bırakarak düşünmek için süre istediği belirtildi. Adı Shanghai Shenhua, Milan ve Sevilla ile anılan Ricardo Quaresma'nın yılbaşı tatilinin ardından tekrar siyahbeyazlılarla pazarlık masasına oturması ve tarafların ortak bir noktada anlaşması bekleniyor.

Sabah