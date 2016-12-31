Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Riekerink'le toplantı

Tarih31 Aralık 2016 , 08:58

Yorum
Riekerink'le toplantı

Galatasaray Yönetimi, ilk yarı boyunca takımda meydana gelen disiplinsiz davranışlar nedeniyle Riekerink’le bir görüşme yapacak.

Hollandalı hocadan artık bu konularda oyuncular üzerinde otorite kurması talep edilecek. Riekerink de hazırladığı raporu yönetime sunacak.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri