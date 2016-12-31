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Riekerink'le toplantı
31 Aralık 2016 , 08:58
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Galatasaray Yönetimi, ilk yarı boyunca takımda meydana gelen disiplinsiz davranışlar nedeniyle Riekerink’le bir görüşme yapacak.
Hollandalı hocadan artık bu konularda oyuncular üzerinde otorite kurması talep edilecek. Riekerink de hazırladığı raporu yönetime sunacak.
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