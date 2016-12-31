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Salih Uçan nihayet!
31 Aralık 2016 , 10:26
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Fenerbahçe Kulübü’nün büyük umutlar bağladığı Salih Uçan beklenen çıkışı sonunda yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün büyük umutlar bağladığı Salih Uçan beklenen çıkışı sonunda yaptı.
Genç yıldızın Menemen Belediyespor maçındaki futbolu, teknik heyeti ligin ikinci yarısı için umutlandırdı. Teknik Direktör Advocaat’ın geçtiğimiz haftalarda Salih ile yaptığı özel görüşmenin bu çıkışta payı büyük oldu.
Genç futbolcuya yeteneği olduğunu ancak sadece bununla takımda forma giymesinin mümkün olmadığını ileten Hollandalı çalıştırıcı tek tek eksiklerini anlattı.
Ardından kondisyoner Fatih Yıldız, Salih’e özel bir program uygulamaya başladı. Bu sayede fiziksel kapasitesi artan genç oyuncunun, ikinci yarıda da bu çıkışını sürdürmesi için Yıldız ile çalışmalara devam edeceği kaydedildi.
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