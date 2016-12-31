Şenol Güneş onay verdi!

Yıldız futbolcunun Trabzonspor’a sözleşme yenileme konusunda olumsuz yanıt vermesi sonrasında Beşiktaş da devreye girdi. Teknik direktör Şenol Güneş, “Mehmet Ekici takımımıza büyük güç katar. Onun gibi bir futbolcuyu tabii ki isterim” diyerek transfere onay verdi.

Bordo-Mavililer’in yeni yuvası Şenol Güneş Stadı’nın açılışı için yaklaşık 2 hafta Trabzon’a giden Beşiktaşlı yöneticiler, tören öncesinde verilen yemekte Mehmet Ekici için ilk kez nabız yoklamıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için, “Eğer siz anlaşma bir “Biz geçtik” ardından yanıt harekete trabzon’la görüşülecek Tecrübeli futbolcuyla babası aracılığıyla el sıkışan Siyah-Beyazlılar, son olarak teknik direktör Şenol Güneş’in kararını sordu.

Şampiyon hocadan, “Mehmet Ekici takımımıza büyük güç katar. Onun gibi bir futbolcuyu tabii ki isterim. Orta sahada çok yönlü bir isim olması, bize yarar sağlar” geri dönüşünü alan yönetimin son olarak Trabzon cephesiyle bir görüşme yapacağı bildirildi.

26 yaşındaki futbolcuyu ara dönemde kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş’ın, düşük bir bedelle bu transferi bitirmeyi planladığı öğrenildi.

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