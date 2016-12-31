Sidiki beklemede

Geçtiğimiz günlerde denenmek için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne getirilen Mali’li genç oyuncu Sidiki Maiga’dan vazgeçilmek üzere.

Performansı beğenilen 17 yaşındaki futbolcunun maliyetinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Tüm takım dağıldı

Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzla maçının ardından Galatasaray’da tüm futbolcular tatile çıktı. Yabancılar ve yerliler 1 haftalık süreyi değerlendirmek için dünyanın dört bir yanına dağıldı.

Yabancılar Antalya'ya

Sarı-Kırmızılı futbolcular 3 Ocak’ta Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Ancak başta Muslera olmak üzere bazı yabancıların, doğrudan 4 Ocak’taki Belek kampına katılacağı öğrenildi.

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