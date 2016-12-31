Sobol bitti bitiyor!

Kartal bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Babel ile el sıkışan Beşiktaş, bu kez de sol beke takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Shakhtar’da olan Eduard Sobol ile büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş, Ryan Babel'in ardından bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Caner Erkin'in sezonu kapatmasının ardından sol bek için uzun süredir arayışta olan siyah-beyazlılar, Eduard Sobol ile büyük ölçüde anlaştı. Zorya'da kiralık oynayan ve bonservisi 2020 yılına kadar Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda Kartal olmaya hazırlanıyor.

Beşiktaşlı idarecilerin, Shakhtar ve Sobol ile sözlü olarak anlaştığı belirtilirken, pazartesi günü imzaların atılması bekleniyor. 2012-13 sezonu öncesi teknik direktör Mircea Lucescu'nun raporuyla Shakhtar'a transfer olan Ukraynalı futbolcu, 2014-15'in devre arasında Metalurh'a, bir sonraki yıl da Metalist'e kiralandı. Bu sezonu da Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Zorya'da kiralık geçiren 21 yaşındaki futbolcu, 18 resmi karşılaşmada oynadı. Ukrayna Milli Takımı'nda 4 kez şans bulan 1.79 boyundaki sol bek, A Milli Takımımız'a karşı da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki karşılaşmada forma giydi. Bu arada teknik kapasitesi yüksek olan genç futbolcu, Zorya'da teknik ekip tarafından orta alanın solunda da oynatılıyor.

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