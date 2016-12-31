Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'de tüm maçlarda sahada olanlar!

Tarih31 Aralık 2016 , 15:05

Yorum
Süper Lig'de tüm maçlarda sahada olanlar!

Süper Lig’de bu sezon ilk 16 haftada takımının oynadığı tüm maçlarda 90 dakika (toplam 1440 dakika) sahada kalan 14 oyuncu oldu.

Volkan Babacan (M.Başakşehir), Harun Tekin ve Aziz  (Bursaspor), Fernando Muslera Galatasaray),  Hopf ve Ahmet Çalık (Gençlerbirliği), Serkan Kırıntılı (A.Konyaspor), Latovlevici (Karabükspor), Titi  (Kasımpaşa),Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Caner Osmanpaşa (Akhisar), Celustka (Antalyaspor), Onur Kıvrak (Trabzonspor) ve Volkan Demirel (Fenerbahçe)  1440 dakika sahada kalmayı başardı.    

(Fstats)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me