Süper Lig'de tüm maçlarda sahada olanlar!

Süper Lig’de bu sezon ilk 16 haftada takımının oynadığı tüm maçlarda 90 dakika (toplam 1440 dakika) sahada kalan 14 oyuncu oldu.

Volkan Babacan (M.Başakşehir), Harun Tekin ve Aziz (Bursaspor), Fernando Muslera Galatasaray), Hopf ve Ahmet Çalık (Gençlerbirliği), Serkan Kırıntılı (A.Konyaspor), Latovlevici (Karabükspor), Titi (Kasımpaşa),Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Caner Osmanpaşa (Akhisar), Celustka (Antalyaspor), Onur Kıvrak (Trabzonspor) ve Volkan Demirel (Fenerbahçe) 1440 dakika sahada kalmayı başardı.

(Fstats)