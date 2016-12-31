- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Volkan Şen Londra yolcusu
31 Aralık 2016 , 00:38
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe'de ocak tatili başladı. Yetenekli futbolcu Volkan Şen, devre arasın tatilini eşi ve çocuklarıyla birlikte Londra'da geçirecek.
Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Volkan Şen, devre arası tatilini İngiltere’nin başkenti Londra’da geçirecek
Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen önceki akşam Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Şen, “Kısa süreli bir izin dönemimde eşi ve çocuklarımın yanına Londra’ya gidiyorum” dedi. Volkan Şen’in eşi Victoria’dan iki çocuğu var.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar