Volkan Şen Londra yolcusu

Fenerbahçe'de ocak tatili başladı. Yetenekli futbolcu Volkan Şen, devre arasın tatilini eşi ve çocuklarıyla birlikte Londra'da geçirecek.

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Volkan Şen, devre arası tatilini İngiltere’nin başkenti Londra’da geçirecek

Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen önceki akşam Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Şen, “Kısa süreli bir izin dönemimde eşi ve çocuklarımın yanına Londra’ya gidiyorum” dedi. Volkan Şen’in eşi Victoria’dan iki çocuğu var.