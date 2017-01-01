Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Ada'dan flaş Eto'o iddiası!

Tarih01 Ocak 2017 , 13:00

Yorum
Ada'dan flaş Eto'o iddiası!

AJANSSPOR- Son dönemde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Samuel Eto'o için Ada'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 

Mirror gazetesinin haberine göre Premier League'de 19. sırada yer alan Hull City, Eto'o'yu transfer etmek istiyor. Antalyaspor'un bu transfere ancak kiralık olması durumunda sıcak baktığı belirtildi. 

35 yaşındaki oyuncu Ada'da daha önce Chelsea ve Everton formaları giymişti. 

19 haftası geride kalan Premier League'de 16 gol atıp 41 gol yiyen Hull City sadece 13 puan toplayabildi. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me