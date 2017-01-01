Ada'dan flaş Eto'o iddiası!

AJANSSPOR- Son dönemde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Samuel Eto'o için Ada'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Mirror gazetesinin haberine göre Premier League'de 19. sırada yer alan Hull City, Eto'o'yu transfer etmek istiyor. Antalyaspor'un bu transfere ancak kiralık olması durumunda sıcak baktığı belirtildi.

35 yaşındaki oyuncu Ada'da daha önce Chelsea ve Everton formaları giymişti.

19 haftası geride kalan Premier League'de 16 gol atıp 41 gol yiyen Hull City sadece 13 puan toplayabildi.