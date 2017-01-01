Advocaat için sürpriz iddaa!

Sohu Sports adlı internet sitesi, Çin’in en zengin işadamlarından Yin Mishan’ın sahibi olduğu Chongqing Lifan’ın Advocaat’a 2 yıl için 10 milyon euro teklif ettiğini duyurdu. Hollandalı hocanın kabul etmesi halinde, imzaların hemen atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Dick Advocaat paniği yaşanıyor... Sürpriz iddia ise Çin'den geldi... Chongqing Lifan takımının, Koreli teknik direktör Chang'a yol vererek Hollandalı çalıştırıcıyı göreve getireceği iddia edildi. Sohu Sports adlı internet sitesinde yer alan iddiaya göre; Lifan takımı kabul etmesi halinde Advocaat'a 2 sene için 10 milyon euro ödeyecek, 150 milyon euro'luk da transfer bütçesi verecek. Ülkenin en zengin insanlarından Yin Minshan'ın, kendi şirketinin adını verdiği Lifan takımını ülkenin en güçlü takımı yapmak istediği, Advocaat isminin de başkan Minshan'a kulübün sportif direktörü Tony Adams tarafından önerildiği iddia edildi. Advocaat'ın teklifi kabul etmesi durumunda hemen göreve başlayacağı, başkan Minshan'ın Fenerbahçe'ye ödemesi gereken tazminatı da üstleneceği belirtildi.

'6 AY VAR' DEMİŞTİ

69 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesinin uzatılması için yaptığı teklife herhangi bir cevap vermediği ileri sürülmüş, son düzenlediği basın toplantısında ise "6 ayının kaldığını" söyleyerek kafaları karıştırmıştı.

'BIRAKIP GİDER Mİ' KORKUSU

Hollanda Milli Takımı'ndaki danışmanlık görevini bırakıp Fenerbahçe'ye imza atan Advocaat, ülkesinde "paragözlükle" suçlanmıştı. Çin'den gelen çılgın teklif, tecrübeli hocayı yeni bir maceraya sürükleyebilir. Sarı-lacivertliler, "Advocaat acaba bizi de bırakıp gider mi" endişesine kapıldılar.

'ŞİMDİ MASAYA OTURMAZ'

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk gelsin ya da gelmesin, Dick Advocaat'ın en az 1 yıl daha takımın başında kalmasını istiyor. Yönetimin deneyimli teknik adama bu konuyu konuştuğu ancak olumlu ya da olumsuz bir yanıt almadığı belirtilmişti. Hollanda basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'yi şampiyon yapması halinde Advocaat'ın pazarlıkta elinin güçleneceğini, bu yüzden sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifine kayıtsız kalıp sezon sonunu beklediği belirtiliyor.

(Fotomaç)