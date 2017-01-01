Ahmet Çalık transferinde son durum!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Ahmet Çalık için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve İlhan Cavcav Ankara'da bir araya geldi. İki başkanının ilk görüşmesinde anlaşma çıkmadı.

Başkent çıkarmasını 1 gün önceye alan Dursun Özbek, Ahmet Çalık transferini bitirmek için öğlen yemeğinde İlhan Cavcav ile idi. Ancak 2 başkanın transfer zirvesinde anlaşma çıkmadı.

Ahmet Çalık için ilk görüşmede Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, 4 milyon euroluk bonservis bedeli talebini yineledi.

Uzun sohbete karşın fiyat indirimine gitmedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise bu rakamın çok yüksek olduğunu ifade etti.

Şimdi iki taraf arasında pazarlıklar sürerken başkan Dursun Özbek, İlhan Cavcav ile bir kez daha görüşecek. - Hürriyet