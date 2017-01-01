Alanyaspor deneyimli golcü ile temasta!

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Alanyaspor yönetimi Eskişehirspor'dan ayrılması gündemde olan deneyimli golcü Semih Şentürk ile temas sağladı. Yönetimin Semih ile gerçekleştirdiği ilk görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Kırmızı-Siyahlı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol kaydetti.

Öte yandan Alanya temsilcisinin Portekiz ekibi Porto ile sıcak ilişkilerini kullanarak bir oyuncuyu kiralaması bekleniyor.