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Aras'a sürpriz talipler
01 Ocak 2017 , 10:26
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş’ta az şans bulan Aras’a, Karabük, Sivasspor ve Adanaspor talip oldu.
Kartal'da uzun süren bir sakatlıktan sonra takıma dönen Aras Özbiliz'e 3 kulübün talip olduğu öğrenildi.
Siyah- Beyazlı oyuncuya Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor ile Adanaspor ve Türkiye 1. Lig takımlarından Sivasspor'un talip olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Aras Özbiliz konusunda son kararı Teknik Direktör Güneş'e bıraktığı belirlendi.
(Takvim)
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- Futbol
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