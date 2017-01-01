Atiba'dan şampiyonluk sözleri!

AJANSSPOR - Ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, açıklamalar yaptı.

Kanada basınına konuşan tecrübeli orta saha oyucusu, "Son bir yıl, benim ve kulübüm için özl bir yıl oldu; uzun yıllar sonra şampiyonluğu kazandık. İşler çok iyi gitti ve taraftarlar en başından beri arkamızdaydı. Sezon başında stadımız hazır değildi ve bu nedenle neredeyse her yerde oynuyor gibiydik ancak oynamanın bir yolunu bulduk. Türkiye gibi bir ülkede şampiyon olmak çok özel. Bu hayatımın geri kalanında benimle olacak harika bir anı" ifadesini kulllandı.

Atiba, "Arka arkaya şampiyon olmanın en zor şey olduğunu söylerler, bu nedenle son birkaç yıllık zaman diliminde yaptıklarımızı yapmaya devam etmeliyiz. Doğru adımları atıyoruz. Bir kez daha şampiyon olmaya hazır bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi, istikrarlı kalmak önemli çünkü sezon boyunca takımınızda çok fazla düşüş olmamalı. Eğer süreklilik göstermeye devam edebilirsek, şampiyon olma şansımız var" dedi.