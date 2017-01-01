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Badstuber'de dev rakip!
01 Ocak 2017 , 15:03
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- Beşiktaş
AJANSSPOR- Beşiktaş'ın stoper için düşündüğü isimlerden biri olan Holger Badstuber'e dev bir talip çıktı.
ESPN'in haberine göre savunma hattında büyük problemler yaşayan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Bayern'den eski öğrencisini transfer etmek istiyor.
İlk hedefi Southampton'dan Virgil van Dijk olan fakat bu transferden istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçen City'de Badstuber ilk hedef haline geldi. Bayern ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki savunmacının ara transferde takımdan ayrılması uzak bir ihtimal değil.
Sol ayağını iyi kullanan ve oyun kurma becerisi üst düzeyde olan Badstuber, Beşiktaş'ın da gündeminde.
Alman futbolcu kariyeri boyunca geçirdiği sakatlıklarla gündeme geldi. Aralık 2012'de diz bağlarını koparan Badstuber, 2013-14 sezonun tamamını kaçırmıştı.
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