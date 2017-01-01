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Başakşehir, Egemen'i bekliyor
01 Ocak 2017 , 08:39
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Egemen Korkmaz'ı takımda görmek istediğini söyledi.
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, merakla beklenen Egemen Korkmaz transferi hakkında açıklamalar yaptı.
"Takımımda görmek isterim"
Radyobilyoner’de yazarımız Hakan Can’ın sorularını yanıtlayan tecrübeli hoca, “Egemen benim milli takımda çalıştığım, bildiğim ve inandığım bir oyuncu. Şu anda Vil 1900 takımında sözleşmesi devam ediyor. Ayrılma durumu olursa takımımızda görmek isterim. Bize katkısı olacaktır” diye konuştu.
(Fanatik)
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