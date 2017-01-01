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Başakşehir'e yeşil ışık yaktı!

Tarih01 Ocak 2017 , 20:20

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Başakşehir'e yeşil ışık yaktı!

AJANSSPOR - Bayer Leverkusen forması giyen ancak bu sezon takımda yer bulamayan Beşiktaş'ın eski sağ beki Roberto Hilbert, transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Alman basınına bir röportaj veren tecrübeli futbolcuya, Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'in kendisini istediği hatırlatılırken, Hilbert şu cevabı verdi: "Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçmişte olduğu gibi beni istediğini duydum. Beşiktaş'taki dönemimden birbirimizi tanıyoruz ve onu çok takdir ediyorum. Türkiye'de mükemmel bir iş yapıyor. Başakşehir ilginç ve heyecan verici bir kulüp"

Beşiktaş'ta 3 dönem forma giyen Hilbert, Türkiye'ye dönüş sinyali verirken, "İstanbul veya Türkiye benim için her zaman bir seçenek. Orada 3 harika yıl geçirdim. Ülke benim gizli aşkım haline geldi. O nedenle evet, Türkiye'ye dönmeyi düşünebilirim" diye konuştu.

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