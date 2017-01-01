Başkan Usta'ya Ekici uyarısı!

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Ekici'nin takımda kalması gerektiğini başkan Muharrem Usta’ya iletti.

3 büyüklerin transfer listesinde bulunan Mehmet Ekici’nin takımda tutulması gerektiğini düşünen Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordo-Mavililer’in bu kalitede bir oyuncuyu uzun süre bulamayacağını savundu.

"Trabzonspor'da kalsın"

Başkan Muharrem Usta’yı uyaran Hacıosmanoğlu, “Mehmet gibi bir oyuncuyu bugün başka bir kulüpten transfer etmeye kalksanız 5 milyon Euro’dan kapıyı açarlar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyor bu adamı. Oradan anlayın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu. Demek ki kaliteli bir oyuncu. Çocuğa istediği parayı verin. Trabzonspor’da kalsın sonra 10 milyon Euro’ya satın” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)