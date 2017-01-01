Beşiktaş dev stoper Badstuber'in peşinde!

Shakthar Donetsk'in astronomik rakamlar talep etmesi nedeniyle Yaroslav Rakitsky'nin transferini askıya alan Beşiktaş yönetimi, Bayern Münih'in 1.90'lık stoperi Holger Badstuber'in peşine düştü. Bayern yöneticileriyle pazarlığa başlayan siyah beyazlıların bu transferi gerçekleştirme ihtimali son derece yüksek.

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, savunma pozisyonu için rotayı Almanya'ya çevirdi.

Öncelikli olarak Shakthar Donetsk'te forma giyen Ukraynalı Yaroslav Rakitsky'yi transfer etmeye çalışan siyah beyazlılar, bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayamadı.

Bütün çabalarına rağmen Ukrayna kulübünü ikna edemeyen Beşiktaş yöneticileri bunun üzerine Bayern Münih'te forma giyen Holger Badstuber'e yöneldi. Münih'te Alman kulübünün yetkilileri ile bir araya gelen siyah beyazlılar, bonservis pazarlığına başladı.

31 DEFA MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Sezon sonunda Alman kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Badstuber, 1.90 lık boyu ile özellikle hava toplarında çok etkili. Liderlik vasfına sahip olan ve geriden oyun kurmada son derece başarılı olan 27 yaşındaki futbolcu, 31 defa Almanya A Milli Takımı formasını da giydi.

Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Badstuber'in, sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği için Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldı.

Alman kulübü de sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan tecrübeli oyuncuyu Ocak ayında elden çıkararak hem satışından para kazanmak hem de kendisine ödeyeceği paradan kurtulmak istiyor.

Hem oyuncunun hem de kulübün yolları ayırmak istemeleri nedeniyle Badstuber'in Beşiktaş'a transfer olma şansının son derece yüksek olduğu belirtiliyor.

(Hürriyet)