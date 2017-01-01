Beşiktaş'ta golcü için hedef belli oldu!

Yönetim, Çin kulübü Guangzhou Evergrande’de forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jackson Martinez’i kiralık olarak renklerine katmak istiyor.

Beşiktaş, uzun süreli aşkı Jackson Martinez'e kavuşmaya artık çok yakın. Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın geçen yıl Milano'da izlediği Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Cristian Zapata'nın menajeri ile beraber bir araya geldiği Jackson Martinez'den "Çinlileri ikna ederseniz Beşiktaş'ta oynarım" cevabı almıştı. Siyah-beyazlılar o gün bugündür Martinez'i takip ederken Ali Naibi'nin menajer Pompeo ile yaptığı görüşmede Jackson Martinez ismi bir kez daha gündeme geldi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Sezon başında Milan'da kalmayı seçen Zapata bu kez Türkiye'ye daha sıcak. Martinez içinse menajer Pompeo, Çinlilerin kiralık göndermeye sıcak olduğu bilgisini verdi. Beşiktaş, Kolombiyalı forvet oyuncusu için Guangzhou'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi olarak 3.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Çin ekibi, 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jackson Martinez için yaklaşık 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Martinez bu sezon 15 resmi maçta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.

(Fotomaç)