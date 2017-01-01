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Bursaspor'dan sağ bek harekatı!

Tarih01 Ocak 2017 , 14:00

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Bursaspor'dan sağ bek harekatı!

Transferde düğmeye basan Bursaspor, aradığı sağ beki Fransa’da buldu: Chebake

Timsah, ikinci lig ekibi Le Havre forması giyen Faslı futbolcu Issam Chebake için harekete geçti. 

Bu sezon 20 resmi maça çıkan ve teknik heyet tarafından uzun süre takip edilen 27 yaşındaki Chebake’nin de Bursa’ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR

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