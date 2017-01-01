Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

''Büyük hata yaptım özür diliyorum''

Tarih01 Ocak 2017 , 10:30

Yorum
''Büyük hata yaptım özür diliyorum''

Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray'da her kesimden tepki gören Yasin Öztekin özür diledi. 

Yaptığının büyük bir yanlış olduğunu kabul eden yıldız futbolcu, "Hocamız bizi kart görmememiz konusunda uyarmıştı. Fakat maçın atmosferinde bir anlık sinirime engel olamadım. Özür diliyorum" ifadesini kullandı.

(Takvim)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me