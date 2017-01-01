Denizli'den cevap geldi!

Son olarak Galatasaray'da görev yapan teknik direktör Mustafa Denizli, NTV Spor canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu ve sarı kırmızılı takımın eski başkanı Ünal Aysal'ın kendisi hakkındaki eleştirilerine cevap verdi.

Galatasaray ile anlaştıktan sonra Atletico Madrid maçında takımın başında olmamasını eleştiren Aysal'a cevap veren Denizli, "Ben Madrid'e gittiğim gün, Galatasaray ile kontrat imzalamamıştım. Ben hiçbir şekilde bir grubun karşısına yeni bir teknik adam olarak çıkamazdım, buna hakkım yoktu. Pazartesi görüşme olacak, salı günü uçağa bineceksin, çarşamba günü de takımı Atletico Madrid'e yeni hoca olarak çıkartacaksın. Yangından mal mı kaçırıyorsun? Orada çalışan insanların hiç mi birikimleri yok, hiç mi fikirleri yok. Orada Taffarel var. Orada o görevi yapan insanlar var. Onların o kadar birikimlerine, bir maç için set mi çekeceğim? Orada bana ve takıma kazandırılacak bir puan olamaz. Ama onların yanında oldum, birlikte oldum. Yoksa o kadar niye gideyim ben. Aynı gün gideceğim ve ben yeni hocanız olarak geldim diyeceğim, bu saçmalıktan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.