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Depay 'İnşallah' dedi!

Tarih01 Ocak 2017 , 08:46

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Depay 'İnşallah' dedi!

Advocaat’ın transferini çok istediği Manchester United’lı Memphis Depay’a, Rotterdam’da gittiği Türk nargilecide Fenerbahçe’yi sordular. Hollandalı futbolcu, “İnşallah” demekle yetindi.

Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay devre arası tatilini doğup büyüdüğü Rotterdam'da geçiriyor. Türklerin işlettiği bir nargile kafe, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun uğrak yerlerinden biri. Depay, önceki gün bir kez daha aynı yerde nargile tüttürdü... Zaten normalde de çok büyük ilgi gören bir yıldız Depay... Fenerbahçe'nin kendisini istediği haberleri, etrafındaki kalabalığı daha da arttırdı. Özellikle de Türkler, oyuncuyu narigilecide soru yağmuruna tuttu. Merakla "Fenerbahçe'ye gidecek misin?" diye soruldu, Türkçe "İnşallah" cevabı verdi...

(Fotomaç)

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