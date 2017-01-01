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Dursun Özbek'in Ahmet Çalık isyanı
01 Ocak 2017 , 11:28
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Ahmet Çalık için İlhan Cavcav'ın 5 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya inmesi Galatasaray'ı memnun etmedi.
Başkan Dursun Özbek, İrfan Can gibi daha efektif bir oyuncu 2 milyon Euro'ya Başakşehir'e satılırken, bir stoper için 4 milyon Euro istenmesine tepki gösterdi.
Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ı kendilerinin değil de Başakşehir istemiş olsaydı rakamın en fazla 2 milyon Euro olacağını iddia etti. Cavcav’ın büyükleri yolunacak tavuk olarak gördüğünü belirtti.
Pazar günü Cavcav ile Ahmet Çalık konusunda bir görüşme yapacak olan Dursun Özbek'in önceliğinin takas olduğu ve 4 milyon Euro'yu kesinlikle ödemeyi düşünmediği de bildirildi.
(Fotospor)
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