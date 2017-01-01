Dursun Özbek'in Ahmet Çalık isyanı

Ahmet Çalık için İlhan Cavcav'ın 5 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya inmesi Galatasaray'ı memnun etmedi.

Başkan Dursun Özbek, İrfan Can gibi daha efektif bir oyuncu 2 milyon Euro'ya Başakşehir'e satılırken, bir stoper için 4 milyon Euro istenmesine tepki gösterdi.

Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ı kendilerinin değil de Başakşehir istemiş olsaydı rakamın en fazla 2 milyon Euro olacağını iddia etti. Cavcav’ın büyükleri yolunacak tavuk olarak gördüğünü belirtti.

Pazar günü Cavcav ile Ahmet Çalık konusunda bir görüşme yapacak olan Dursun Özbek'in önceliğinin takas olduğu ve 4 milyon Euro'yu kesinlikle ödemeyi düşünmediği de bildirildi.

(Fotospor)