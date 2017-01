Ersun Yanal'ın oğlundan sert açıklama!

Ersun Yanal'ın oğlu hakkındaki iddialara sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın oğlu Ural Onur Yanal hakkında çıkan Trabzonspor'un transferlerinde etkin rol oynadığı iddialarına sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile cevap verdi. Yaptığı açıklamada Ahlak'ın verilebilecek bir ders olmadığını söyleyen Yanal, "cevabım, işi sadece öğrencilik olan 4. Sınıf bir hukuk öğrencisi olarak mahkemede olacaktır" dedi. Ural Onur Yanal şu ifadelere yer verdi; "Günlerdir şahsın adına ortaya atılan asılsız iddiaları ve linç kampanyasını izlemekte ve takip etmekteyim. İddiaların kaynağı her kim ve kimlerse onlara karşı hakkımı yasal yollarla arayacağımın bilinmesini isterim. Karalama kampanyasını başlatan ve bunu devam ettiren kişiler tez zamanda hakim karşısına çıkacaklardır. Kanıtı, dayanağı olmayan, kulaktan dolma, yalan – yanlış her duyumla haber yaptığını zanneden sözde gazeteci ve kişiler, bu konu üzerinden rant sağlayan ve sağlamaya devam eden her kim ve kimlerse karşılığını ellerindeki ‘kanıtlarla’ mahkemede mahkemede vereceklerdir. Veremeyeceğim hiçbir hesap olmadığı gibi bu konu üzerinden başta babam olmak üzere işlerini layıkıyla yapmaya çalışan her emekçi için atılan çamurun sonuna kadar takipçisi olacağım. Ahlaki bu yaştaki insanlara verilecek bir ders değil, kişiliğin bir parçası olmalıdır. Sorgusuz çamur atmak, ahlaki bir davranış olmadığı gibi bu kişilerin ahlaktan söz etmesi de beklenemez. Umarım bu kişilerde bir gün ahlaki değerlerden söz edebilirler. Kendilerine cevabım, işi sadece öğrencilik olan 4. Sınıf bir hukuk öğrencisi olarak mahkemede olacaktır."