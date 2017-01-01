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Faty'den teröre tepki!

Tarih01 Ocak 2017 , 13:55

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Faty'den teröre tepki!

Bursaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty, İstanbul'da yaşanan terör saldırısını sosyal medya hesabından kınadı.

Faty'nin instagram paylaşımı şöyle: 

"Delirmişliğinizi meşrulaştırmak için bir gece klübünü vuruyorsunuz. Kimsiniz ki insanların hayatını almaya kalkışıyorsunuz? Kimsiniz ki kimin yaşama hakkı olduğuna karar verebiliyorsunuz, yaşam tarzları ne olursa olsun? Kendini hakimlerin en büyüğü olan Allah'ın yerine koymak günahların en büyüğüdür. Ve siz hiçbir merhameti hak etmeyeceksiniz. Reina'daki ve dünyanın her yerindeki tüm masum kurbanlara rahmet dilerim."

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