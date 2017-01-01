- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Faty'den teröre tepki!
01 Ocak 2017 , 13:55
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Bursaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty, İstanbul'da yaşanan terör saldırısını sosyal medya hesabından kınadı.
Faty'nin instagram paylaşımı şöyle:
"Delirmişliğinizi meşrulaştırmak için bir gece klübünü vuruyorsunuz. Kimsiniz ki insanların hayatını almaya kalkışıyorsunuz? Kimsiniz ki kimin yaşama hakkı olduğuna karar verebiliyorsunuz, yaşam tarzları ne olursa olsun? Kendini hakimlerin en büyüğü olan Allah'ın yerine koymak günahların en büyüğüdür. Ve siz hiçbir merhameti hak etmeyeceksiniz. Reina'daki ve dünyanın her yerindeki tüm masum kurbanlara rahmet dilerim."
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar