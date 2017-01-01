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Fenerbahçe için flaş iddia!
01 Ocak 2017 , 20:05
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- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR - Devre arasındaki ilk transferini; bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'i sezon sonuna kadar kiralayarakyapan Fenerbahçe hakkında İngiltere'den flaş bir iddia geldi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin bu sezon Manchester City formasıyla 20 maça çıkan ancak genel olarak yedek olarak kullanılan İspanyol kanat oyuncusu Jesus Navas için devrede olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Navas için önümüzdeki günlerde teklif yapacağı, City'nin de, İspanyol futbolcudan para kazanmak için son şansını kullanmak istediği vurgulandı.
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