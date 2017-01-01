Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu'nu topa tuttu!

Fenerbahçe Kulübü, maç takviminden duyulan rahatsızlığı dile getiren, PFDK ile Tahkim Kurulları’nın tarafsız olmadığı yönündeki kanaati içeren art arda iki yazıdan sonra Türkiye Futbol Federasyonu’na üçüncü bir başvuru daha yaptı.

Bu başvuruda ise hakem hataları dile getirildi. Hem Fenerbahçe’nin hem de diğer takımların maçlarında sonuçlara doğrudan tesir ettiğine inanılan hakem kararlarına ilişkin görseller dosyaya eklendi.

Yazılı başvuruda, hakemlerin Fenerbahçe aleyhine, diğer takımlar lehine sistematik şekilde kararlar verdikleri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun bu sistemin bir parçası olarak kamuoyunun zekası ile alay eder gibi açıklamalarda bulunduğu belirtildi.