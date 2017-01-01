Fenerbahçe'ye Arnavut rakip!

AJANSSPOR - Arnavutluk Ligi ekiplerinden Partizani Tirana kulübü 11 Ocak'ta Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

Kulün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya kampında yapılacak iki hazırlık maçındaki rakiplerin belli olduğu kaydedildi.

Buna göre Partizan; 11 Ocak'ta Fenerbahçe ile ve 13 Ocak'ta da Azerbaycan Ligi ekibi Gabala ile birer hazırlık maçı yapacak: