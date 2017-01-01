Galatasaray Rodrigues'i bitiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Garry Rodrigues konusunda PAOK'la anlaşmaya çok yakın.

ÖZGÜR SANCAR - AJANSSPOR ÖZEL

Teknik heyetin özellikle istediği 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için sarı kırmızılı yetkililer bu akşam Yunan kulübünün futbol direktörü Michel Lubos ile bir görüşme yaptı.

Lubos, oyuncunun satışı için 5 milyon Euro istediklerini bildirdi. Galatasaray teklifini 4 milyona çıkardı.

RODRIGUES, GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR; BU NEDENLE MAÇ KADROSUNA ALMADILAR

Bu noktada Galatasaray'ın elini güçlendiren faktör Rodrigues'in, PAOK'tan ayrılmak istiyor oluşu. Teknik direktör Vladan Ivic onu Levadiakos ile yapılacak lig maçının kadrosuna almadı; çünkü oyuncu gelen teklif yüzünden takıma konsantre olamadığını söyledi. Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmek istediğini kulüp yetkililerine bildirdi.

Normal koşullarda Selanik kulübü Rodrigues'i kadrosunda tutmak istiyor; çünkü potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Fakat oyucunun iradesini net bir biçimde beyan etmesinden dolayı Galatasararay'la müzakere masasına oturmak zorunda kaldılar.

İKİ KULÜP ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN

Ajansspor, PAOK'a yakın kaynaklardan iki kulübün anlaşmaya çok yakın olduğu bilgisini aldı. Aslen Yeşil Burun Adalı olan; ama Hollanda pasaportu taşıyan Garry Rodrigues , 2+1 yıllık sözleşme istiyor. 26 yaşındaki oyuncu orta sahada sol kanatta oynuyor; ancak gerektiğinde sağ kanat ve forvette de görev yapıyor.

Yunan kaynaklar, Galatasaray'ın PAOK'la anlaşmaya çok yakın olduğunu, transferin bir iki gün içerisinde sonuçlanabileceğini söylediler.

AJANSSPOR ÖZEL